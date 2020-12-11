Отдыхающие на Красной Поляне смогут оперативно сдать тест на коронавирус

СОЧИ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края обяжут туристов, отдыхающих на Красной Поляне в Сочи в предстоящем зимнем сезоне, соблюдать масочный режим и сдавать тест на коронавирус в случае недомогания. Специальные места для оперативного тестирования уже подготовили на горных курортах, говорится в сообщении на официальном сайте администрации края.

"На курорте подготовили места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствовали недомогание. Также гости смогут сделать анализ на антитела. Сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальной дистанции, в том числе на новогодних ярмарках. Для отдыхающих подготовят специальные памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено, гостям рекомендуется встретить праздник в номерах и апартаментах. Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы. "Без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Самое главное, что они дают курортной отрасли Краснодарского края возможность работать", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Александра Руппеля.

Ожидается, что в новогодние и рождественские праздники средняя загрузка средств размещения горного кластера составит около 90%, прибрежного - около 75%. Всего в горном кластере будет работать 143 средства размещения с фондом более 9 тыс. номеров.

"Высокая загрузка сочинских отелей и санаториев в новогодний период в условиях пандемии - новый серьезный вызов для курорта и всех служб города. По поручению губернатора региона мы начали готовиться к зимнему сезону в новых условиях заранее, учли все рекомендации Роспотребнадзора, разработали собственные профилактические меры", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города Сочи Владимира Пушкарева.

О туризме на Кубани

Ранее сообщалось, что прогнозируемая загрузка курортов Краснодарского края на новогодние праздники превысит прошлогодний показатель на 3% и достигнет 76%, в среднем в декабре загрузка достигает 53%. Рост турпотока в регионе фиксируют за счет повышения качества оказываемых услуг в гостиницах и санаториях, а также действия в стране программы кешбэка.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а общий турпоток Краснодарского края - около 17,3 млн. В зимний период прошлого года курорты Кубани посетили более 800 тыс. человек, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты Красной Поляны: "Роза Хутор", "Красная Поляна" (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.