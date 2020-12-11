Власти Карелии заявили о необходимости строительства новой инфекционной больницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 декабря. /ТАСС/. Карелии необходима новая современная инфекционная больница. По итогам встречи с замминистра здравоохранения РФ Олегом Гридневым, который побывал в республике с двухдневной поездкой, были намечены шаги для реализации этого проекта, сообщил ТАСС руководитель региона Артур Парфенчиков.

"Ну и, конечно, мы здесь сошлись во мнении с Олегом Владимировичем [Гридневым], что нам, безусловно, нужна современная инфекционная больница. Это совершенно очевидно, потому что та инфекционная больница, в которой мы сегодня работу проводим, - наша республиканская больница - и даже тот госпиталь для ветеранов, который мы переделали в достаточно достойный ковидный центр, но это достойный с точки зрения такой быстрой подготовки. Он играет свою роль, очень важную, но, конечно, это не совсем инфекционная медицина современного уровня. <...> Я надеюсь, что эту работу мы вместе будем проводить. Мы наметили ряд шагов, для того, чтобы в достаточно короткие сроки вот эти проекты реализовать", - сказал Парфенчиков.

Имеющееся здание Республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске было построено в послевоенное время. По словам Парфенчикова, в больнице невозможно организовать маршрутизацию пациентов и работу врачей в соответствии с современными требования лечения инфекционных заболеваний. Например, чтобы установить в ней новый томограф, власти рассматривали варианты вплоть до строительства модульной пристройки, так как соответствующего помещения просто не находилась.

"В результате нашли маршрутизацию - убрали лабораторию, и, в принципе, получилось неплохо. Но это, как вы знаете, точечный вариант. Сама больница абсолютно не соответствует требованиям современной маршрутизации инфекционной больницы. Я сам там прошел: даже негде нормально выйти из "красной зоны", чтобы тебя там помыли и так далее <…> Сложно. Врачи, конечно, совершают подвиг, но больницу надо строить", - прокомментировал глава республики.

Он также отметил, что возможен вариант быстрого строительства модульной больницы, которая прослужит в течение 20-30 лет, после чего на ее месте можно будет возводить новый, соответствующий уровню медицины, корпус. "Опыт подсказывает, что строить сегодня долговременные больницы, когда настолько все быстро меняется [не нужно]. Лучше построить больницу, которую через 20-30 лет можно снести и построить новую. Это, мне кажется, правильный подход, который используют наши некоторые коллеги - Норвегия, Швеция. Они все по такому пути идут", - сказал Парфенчиков.