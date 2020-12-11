Самарские НКО получили более 253 млн рублей от Фонда президентских грантов в 2020 году

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Фонд президентских грантов направил в 2020 году более 253 млн рублей на поддержку 157 проектов некоммерческих организаций (НКО) из Самарской области по итогам трех конкурсов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это стало рекордной суммой.

"В 2020 году состоялось три конкурса Фонда президентских грантов. НКО Самарской области было подано 542 заявки, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Победителями стали 157 проектов, которые получили поддержку на сумму, превышающую 253 млн рублей", - говорится в сообщении правительства.

Организации-победители направляли проекты по развитию волонтерства, профориентации, социальной защите людей с ограничениями по здоровью, сохранению исторической памяти, пропаганде здорового образа жизни и другие.

В 2019 году Фонд президентских грантов поддержал 51 проект НКО Самарской области на сумму 98,5 млн рублей. При этом всего на конкурс поступило 160 заявок на сумму 366 млн рублей. Большинство заявок приходилось на Самару, Тольятти, а также Сызрань, Жигулевск, Новокуйбышевск и Сергиевский район.

Сейчас в Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Их цель - оказать помощь представителям СОНКО по разработке социальных проектов и участию в конкурсах Фонда президентских грантов в следующем году.