Минприроды заявили о необходимости реформировать систему управления ООПТ в России

ЯЛТА, 11 декабря. /ТАСС/. Система управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) в России требует реформирования: обязанности необходимо разделить между Росзаповедцентром, профильным департаментом Минприроды России и ассоциацией руководителей территорий, считает глава министерства Александр Козлов.

"Я предлагаю, сделать так называемый треугольник и разделить обязанности по трем направлениям", - сообщил он журналистам после совещании по перспективам развития федеральной системы ООПТ, которое прошло в ФГБУ "Заповедный Крым".

По мнению Козлова, решать проблемы ООПТ должны Росзаповедцентр, профильный департамент Минприроды и ассоциация руководителей природоохранных территорий. "Больше 10 тыс. человек работают в системе ООПТ - это ФБГУ, департаменты, смежные руководители. Все друг другу подчиняются, относятся, курируют, но фактически деятельность каждого ООПТ зависит исключительно от работы конкретного директора территории. Это неправильно", - отметил министр.

Кроме того, по его мнению, важным шагом в реформировании системы ООПТ в России станет принятие закона о возможности приватизировать собственность в их границах, который в настоящее время находился на стадии обсуждения.