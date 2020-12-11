Торговым центрам Тульской области рекомендовали не обслуживать покупателей без масок

ТУЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев в пятницу внес изменения в ранее изданное постановление о допмерах профилактики распространения коронавируса, рекомендовав торговым центрам не обслуживать покупателей без защитных масок. Также рекомендовано каждые два часа проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей в магазинах, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Осуществлять дезинфекцию с увеличенной кратностью обработки каждые два часа всех контактных поверхностей, дверных ручек, покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, кассовых аппаратов. <...> Обеспечить соблюдение в торговом зале и пред кассами расстояния между посетителями не менее 1,5 м. Не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", - говорится в документе.

В постановлении отмечено, что данные рекомендации касаются торговых объектов площадью более 800 кв. м, вводятся с 12 декабря 2020 года по 15 января 2021 года и их необходимо "неукоснительно выполнять". Ранее сообщалось, что во всех торгово-развлекательных центрах Тульской области с 26 ноября по 15 января ввели одномоментную ежедневную дезинфекцию с 15:00 до 16:00.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта. По информации на 11 декабря, в регионе с начала пандемии выявлено 18 698 случаев заражения коронавирусом, в том числе 205 за прошедшие сутки. Выздоровели 16 426 человек, 544 пациента умерли.