Двенадцать мастерских откроют в 2021 году в колледже и техникумах Кировской области

ТАСС, 11 декабря. Двенадцать современных мастерских, оборудованных по стандартам "Ворлдскиллс", откроют в 2021 году в двух техникумах и колледже в Кировской области, сообщила в пятницу министр образования региона Ольга Рысева в ходе гражданского форума "2020 - новая реальность общества".

"В 2021 году мастерские будут созданы в Слободском колледже педагогики и социальных отношений, Нолинском политехническом техникуме и Кировском многопрофильном техникуме", - сказала Рысева. Будут открыты лаборатории "Электромонтаж", "Столярное дело", "Геодезия", "Агрономия", "Сити-фермерство", "Дошкольное воспитание", "Социальная работа" и другие.

В прошлом году в Кировском технологическом колледже создали пять мастерских, в том числе мастерские "Технология моды" и "Промышленный дизайн". В этом году еще четыре мастерские созданы в Кировском медицинском колледже. "Мастерские используются для проведения демонстрационного экзамена, чемпионата "Ворлдскиллс", профориентационных мероприятий, для подготовки граждан предпенсионного возраста и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком", - сказала Рысева.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. В состав нацпроекта входит в том числе федеральный проект "Молодые профессионалы", целью которого является повышение конкурентоспособности профобразования.