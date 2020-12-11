В Думе прокомментировали предложение Медведева отбирать животных за жестокое обращение

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Конфискация животных может обеспечить неотвратимость наказания для их хозяев, которые жестоко обращаются с ними, но которых невозможно привлечь к уголовной ответственности. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

"Самое главное - не тяжесть наказания, а его неотвратимость. Сейчас если человек убил животное и попал на камеру, то его привлекли и посадили или он получил судимость. А если, например, избил - взяли и отпустили", - подчеркнул Бурматов.

Накануне в четверг председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в качестве меры административного наказания за жестокое обращение с животными в российское законодательство следовало бы добавить меру по изъятию питомцев у таких хозяев.

Бурматов в свою очередь отметил, что депутаты думают "в одной логике" с Медведевым и напомнил, что ранее в октябре направил в Минюст письмо, в котором предложил прописать в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) такую санкцию, как конфискация животных. В частности, эта санкция может быть целесообразной при содержании животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, при жестоком обращении с животными, при несоблюдении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

"Мы направили соответствующее предложению по законодательному оформлению этой конфискации, мы считаем, что это как институт должно быть реализовано. Потому что у нас, к сожалению, даже если серьезное преступление в отношении к животному совершено, конфисковать его у живодера невозможно, оно остается с ним", - отметил Бурматов.

По его словам, наказание за жестокое обращение с животным сегодня зачастую не наступает, так как уголовным преступлением считается именно убийство животного. "А если его, например, избивали, то уголовное дело полиция возбудить не может - человек просто уходит от ответственности, переезжает в другое место и животное забирает с собой. Проблема в несовершенстве административного законодательства в этой части, поэтому мы и предложили ввести административную ответственность дополнительно к уголовной за жестокое обращение с животными", - подчеркнул Бурматов.