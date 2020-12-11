Кафе в Нижегородской области смогут работать с 19:00 31 декабря только навынос

ТАСС, 11 декабря. Власти Нижегородской области разрешили кафе и ресторанам с 19:00 31 декабря до 08:00 1 января обслуживание навынос, при этом посетители не смогут поужинать внутри заведений. Также вечером закроются для посетителей бани и сауны, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Скорректировано время работы заведений общественного питания, бань и саун 31 декабря 2020 года. С 19:00 31 декабря 2020 года до 8:00 1 января 2021 года нахождение граждан в банях и саунах не допускается, услуги такие заведения предоставлять не смогут. [В эти же часы] обслуживание в заведениях общественного питания должно осуществляться исключительно навынос", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, устанавливается запрет на употребление напитков и продуктов питания в помещениях кафе и ресторанов, в том числе расположенных в санаториях, домах (базах) отдыха и гостиницах. При этом точки питания на автомобильных, железнодорожных вокзалах и в аэропорту будут работать круглосуточно, однако не смогут продавать алкоголь. "Мы часто говорим, что Новый год - семейный праздник. В этот раз особенно важно встретить его в кругу самых близких людей. Мы обсуждали формат работы кафе и ресторанов с санитарными врачами на заседании регионального координационного штаба. С учетом эпидемиологической обстановки оптимальным был признан именно такой вариант ограничений. В остальные дни кафе и рестораны по-прежнему смогут принимать посетителей до 12 ночи", - цитирует пресс-служба Глеба Никитина.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 59 831 человек.