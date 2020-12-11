Более 406 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 68,84 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 406 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 7,1 тыс., превысив 1,57 млн.

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По состоянию на 19:03 мск 11 декабря в ВОЗ поступили сведения о 68 845 368 инфицированных и 1 570 304 умерших. Число заразившихся возросло на 406 454, умерших - на 7 176.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 15 203 208. Далее следуют Индия (9 796 769), Бразилия (6 728 452), Россия (2 569 126), Франция (2 283 752), Италия (1 770 149), Великобритания (1 766 823), Испания (1 712 101), Аргентина (1 475 222), Колумбия (1 392 133), Германия (1 242 203) и Мексика (1 205 229).