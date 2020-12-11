NYT: FKA twigs обвинила Шайу ЛаБафа в насилии

ТАСС, 11 декабря. Британская певица FKA twigs (настоящее имя - Талия Дебретт Барнетт) подала в суд на американского актера Шайу ЛаБафа, с которым она ранее состояла в отношениях, и обвинила его в насилии. Как сообщила газета The New York Times, иск подан в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в пятницу.

Барнетт утверждает, что на протяжении их отношений, которые длились в период с 2018 по 2019 год, ЛаБаф неоднократно применял к ней физическое и эмоциональное насилие. Согласно иску, он бил и душил певицу и, кроме того, сознательно заразил болезнью, передающейся половым путем.

В частности, в своем иске Барнетт описывает эпизод, когда молодой человек, находясь за рулем машины, в которой они сидели вместе, отстегнул ее ремень безопасности и угрожал устроить ДТП, если она не признается в любви к нему.

The New York Times отмечает, что о похожих фактах рассказала газете и другая бывшая девушка актера, которая обвиняет его в абьюзивном поведении. ЛаБаф пока не прокомментировал поданный в отношении него иск, однако за день до этого, отвечая на вопрос об изложенных певицей изданию фактах, заявил, что у него "нет оправданий своему алкоголизму или агрессии" и что он "просит прощения у тех, кого обидел".

ЛаБаф неоднократно оказывался в центре различных инцидентов из-за своего пристрастия к алкоголю. Он открыто говорит о своем алкоголизме и признавался, что проходил курс лечения.