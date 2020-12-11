Прощание с народным артистом России Николаем Ивановым пройдет в Петербурге 16 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Прощание с актером ТЮЗа имени Александра Брянцева, народным артистом России Николаем Ивановым пройдет в среду. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба театра.

"Прощание с Николаем .Ивановым состоится 16 декабря. В 10:00 в ТЮЗе начнется гражданская панихида, затем - отпевание в Никольском соборе (13.00). Захоронен артист будет на Комаровском кладбище", - говорится в сообщении пресс-службы.

Один из ведущих мастеров петербургской сцены Николай Иванов умер в пятницу на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Актер театра и кино, он олицетворял своим творчеством целую эпоху Ленинградского-Петербургского ТЮЗа. Всенародную известность артист обрел, сыграв главную роль в легендарном советском многосерийном фильме "Вечный зов". На тюзовской сцене Николай Иванов служил с 1963 года, исполнив здесь более 100 ролей в классическом и современном репертуаре.