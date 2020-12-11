{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших достигло 9 798

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 76, всего в столице умерли 9 798 человек. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего в столице зарегистрировано 9 798 летальных исходов из-за коронавируса. 

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 679 163 случая заражения, из них 7 215 - за последние сутки. Выздоровели 518 889 человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Более 70 млн человек в мире заразились коронавирусом
Умерли 1 589 964 инфицированных, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса
Читать полностью