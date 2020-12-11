Средние учебные заведения Псковской области переведут на удаленку с 14 декабря

ТАСС, 11 декабря. Средние учебные заведения Псковской области с 14 декабря переводятся на дистанционное обучение из-за коронавируса. Мера будет действовать неделю, а затем для школьников начнутся зимние каникулы, написал в пятницу на своей странице Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

"Принято решение о переводе средних учебных заведений с понедельника на дистанционное обучение на неделю. После этого школы уходят на зимние каникулы. Дежурные группы для начальных классов будут работать", - написал Ведерников.

Губернатор отметил, что доля детей среди всех заболевших в регионе по-прежнему невысокая - порядка 11%, но участились случаи, когда бессимптомные школьники "приносят коронавирус домой". "Сейчас очень важно, чтобы родители проследили за досугом детей. Не должно быть никаких посещений ТРЦ без сопровождения взрослых и массовых гулянок компаниями. Предупреждений не будет, нарушителей сразу будут штрафовать", - предупредил Ведерников.

"Давайте вместе сделаем всее необходимое, чтобы к Новому году эпидситуация стабилизировалась. Берегите себя и своих детей! Будьте благоразумны", - заключил он.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 11 декабря в области подтверждено 15 945 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 793 пациента, умер 81 человек.

Власти области из-за угрозы распространения инфекции продлили до 15 января карантин, перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых, а также запретили проводить массовые мероприятия. Кроме того, по мнению губернатора, в регионе празднование Нового года должно пройти без массовых мероприятий.