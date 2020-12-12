РПЦ просит передать ей музейные помещения на территории Александро-Невской лавры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви обратилась в комитет имущественных отношений города с просьбой передать ей в безвозмездное пользование помещения в Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры, которые относятся к ведению Государственного музея городской скульптуры. Об этом говорится в письме митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, направленного в адрес председателя комитета Леонида Кулакова.

"Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви просит передать в безвозмездное пользование сроком на 100 лет нежилые помещения, расположенные в нежилом здании по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1, литера Д для использования в соответствии с целями деятельности епархии, определенными ее уставом. Испрашиваемые нежилые помещения относятся к храму святого благоверного князя Александра Невского, расположенному на втором этаже в здании Благовещенской церкви с усыпальницей Свято-Троицкой Александро-Невской лавры", - говорится в письме, опубликованном на сайте комитета.

В документе также отмечается, что Благовещенская церковь - это первое каменное сооружение ансамбля лавры, она была заложена в 1717 году. Верхний храм был освящен 12 сентября 1724 года в честь Александра Невского. В тот же день там была поставлена рака с его мощами, перенесенными в монастырь по воле императора Петра I.

7 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой отметил, что на территории Александро-Невской лавры еще остались объекты, которые необходимо передать РПЦ. Глава Минкультуры заверила, что министерство прорабатывает этот вопрос с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.