Доля продуктов с нарушением содержания ГМО в России снизилась в восемь раз

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Число проб продуктов, в которых выявлены нарушения содержания генно-модифицированных организмов (ГМО), уменьшилось в 2020 году в восемь раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в субботу на сайте Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзором проводятся широкомасштабные исследования продуктов на содержание ГМО. Так, в 2019 году выявлены нарушения в 0,04% проб (генно-модифицированные компоненты составляли более 0,9%, а маркировка отсутствовала). В 2020 году доля таких проб снизилась в восемь раз и составила 0,005%. Это значит, что производители начали более ответственно подходить к соблюдению требований законодательства в части обязательной маркировки ГМО", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "при выявлении незарегистрированных линий ГМО в тех или иных продуктах Роспотребнадзор оперативно изымает их из оборота и передает информацию в таможенные органы для внесения продукции в перечень рисковой".