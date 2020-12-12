Более 1 200 россиян вернулись с Кипра вывозными рейсами

НИКОСИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 1 270 российских граждан, застрявших в нынешнем году на острове Кипр в связи с прекращением авиационного сообщения на фоне начала пандемии коронавируса, были эвакуированы на родину вывозными авиарейсами. Об этом сообщил посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий во время выступления на ежегодной Страновой конференции российских соотечественников, которая состоялась в пятницу вечером в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Никосии.

"Главный лозунг для нас был: "Мы своих не бросаем". И силами нашего посольства совместно с кризисным штабом МИД России было организовано 17 вывозных рейсов, на которых мы настаивали, и они осуществились. Ими на родину было возвращено 1 270 наших соотечественников", - сказал руководитель дипломатического представительства РФ на острове.

Он обратил внимание участников конференции на тот момент, что перед посольством стояла задача доставить на эти авиарейсы в том числе и тех россиян, которые находились в северной части Кипра, и организовать их переход через буферную зону острова, разделяющую территории проживания греческой и турецкой общин. "250 человек было эвакуировано с северных территорий острова, что было непросто в условиях закрытых границ и полного локдауна", - информировал Осадчий.

Он отметил, что самым тяжелым оказался период начала пандемии, когда в связи с отменой авиасообщения на острове застряли российские туристы, у многих из которых просто не было средств к существованию, а у кого-то при этом дали о себе знать хронические заболевания. "В эти тяжелые месяцы в полной мере проявились лучшие качества русского характера: способность мобилизоваться в трудную минуту, готовность к взаимопомощи и взаимовыручке", - сказал дипломат. По его словам, нуждающимся категориям граждан оказывалась материальная помощь, приобретались и передавались лекарства, продукты питания, средства первой необходимости.

"Большую роль в этом сыграл наш культурный центр (РЦНК - прим. ТАСС), наши простые и неравнодушные соотечественники, постоянно проживающие на острове и живо откликнувшиеся на чужую беду. За это хочу всем сказать большое спасибо", - сказал посол РФ, обращаясь к тем участникам конференции, которые приняли непосредственное участие в оказании помощи российским туристам.