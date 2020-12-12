На ставропольском курорте к 2024 году построят новый санаторий на 250 мест

ПЯТИГОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Новый санаторно-курортный комплекс "Парк" стоимостью около 2 млрд рублей построят в Железноводске Ставропольского края к 2024 году. Он создаст на курорте 200 новых рабочих мест, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"Российский инвестор планирует вложить в строительство нового санаторно-курортного комплекса около 2 млрд рублей. Согласно бизнес-плану, современный санаторий на 250 комфортабельных номеров будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Его создание привлечет в наш город солидные инвестиции, создаст 200 новых рабочих мест для местных жителей и послужит толчком для развития туристско-рекреационного кластера", - сказал Моисеев.

По его словам, строительство санатория "Парк Железноводск" планируют начать в 2021 году.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. Общая емкость коечного фонда позволяет принимать почти 7 тысяч гостей единовременно. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.