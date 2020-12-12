В СФ призвали молодежь строже всех соблюдать антиковидные меры в новогодние праздники

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Молодежь реже других возрастных категорий заболевает коронавирусной инфекцией и заболевание у молодых протекает существенно легче, часто бессимптомно. Поэтому они являются самой опасной группой среди распространителей коронавируса и должны строже всех соблюдать антиковидные меры, особенно в новогодние праздники. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Если это молодые люди, подростки, они должны понимать, что они действительно заболевают реже, заболевание у них протекает существенно легче, но они являются потенциальными распространителями коронавирусной инфекции, даже бессимптомными, это самая опасная в плане распространения инфекции категория людей", - пояснил сенатор.

Поэтому "наиболее строго подходить ко всем рекомендациям по противодействию коронавирусу в новогодние праздники нужно детям, подросткам и молодым людям", отметил он, добавив, что переболевшие COVID-19 могут чувствовать себя "более свободно".

Все призывы по соблюдению антиковидных мер, к которым относится и вакцинация против коронавируса, по мнению Круглого, должны быть обращены именно к молодым людям. "Все призывы должны относиться в основном к ним, потому что пожилые люди, которые не болели, опасаются заболевания, соблюдают все меры предосторожности, они как раз будут находится дома и встречать Новый год в домашнем кругу, это понятно, естественно и не требует никаких призывов и обращений, а вот молодые люди хотят пойти в ресторан, на концерт, не считают для себя необходимым находится дома, носить маску, соблюдать дистанцию и так далее", - подчеркнул сенатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы в новогодние праздники остаться дома. Из-за пандемии жителям Москвы старше 65 лет и некоторым горожанам, входящим в группу риска, сейчас предписано по возможности не покидать дома.