На Кубани открыли первый в России криминалистический комплекс в казачьем кадетском корпусе

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край стал первым регионом в России, где в рамках соглашения о сотрудничестве СК РФ со Всероссийским казачьим обществом на базе Кропоткинского казачьего кадетского корпуса открыли криминалистический комплекс для обучения кадетов. Об этом сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В начале декабря председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает проведение совместных мероприятий с привлечением студентов и кадетов образовательных организаций Следственного комитета и Всероссийского казачьего общества, направленных на культурное и патриотическое воспитание молодежи. Одно из основных направлений сотрудничества - реализация дополнительной общеобразовательной программы "Юный следователь", кадетов планируется обучать нормам права и практическим навыкам в работе с криминалистической техникой.

"Кубань является казачьим краем, поэтому неудивительно, что именно здесь была реализована совместная общеобразовательная программа. В Кропоткине создан криминалистический комплекс, который уже сегодня начинает свою работу. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов в торжественной обстановке открыл класс криминалистики, в котором кадеты старших классов смогут осваивать основы права и криминалистики", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. На церемонии для учащихся провели открытый урок, следователи-криминалисты краевого управления СК РФ продемонстрировали кадетам новейшую криминалистическую технику, которой оборудован комплекс.

Для Краснодарского края традиции казачества имеют особое историческое значение, так как основание региона неразрывно связано с переселением на территорию Кубани запорожских казаков. По данным пресс-службы кубанского казачьего войска, на конец 2018 года численность казаков в казачьих обществах в регионе составляла порядка 54 тыс. человек. Казаки принимают активное участие в общественной и политической жизни региона, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий, казачество задействуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т. д. Власти региона принимают различные меры для поддержки и развития казачества.