Диетологи рассказали, каким должен быть новогодний стол

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новогодний стол не может обойтись без жирной и соленой еды, однако, чтобы застолье не вредило здоровью, стоит готовить больше овощных салатов и использовать меньше масла. Таким мнением с ТАСС поделились опрошенные диетологи.

Врач-диетолог высшей категории Елена Чедия рассказала, что овощи могут позволить съесть меньше вредной еды, если начать праздничный ужин с них. "Естественно, праздничный стол - это не диетический стол. На него попадают вкусные продукты, которые мы любим, но которые стоит ограничивать. Именно поэтому на столе по возможности должно быть много свежих овощей, и, садясь за стол, лучше сначала съесть то, что быстро вызывает чувство насыщения, например, салат, а только потом - сырокопчености и соленья", - сказала она, отметив, что и потребление алкоголя следует держать под контролем.

Руководитель направления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин отметил, что встречать этот новый год мы будем в особых условиях, поскольку не будет возможности пойти в ресторан или на массовое мероприятие, зато праздник у большинства получится по-настоящему семейным, радостным, определяющим настроение на следующий год.

"Главный принцип, который должен быть использован при создании стола, - разнообразие при одновременном ограничении количества жирных, сладких и соленых продуктов, например, колбас. Конечно, на столе будет присутствовать жаркое, но здесь надо помнить, что такие продукты содержат много жира, и не стоит есть их много. Среди закусок многие продукты содержат много соли, и ими тоже увлекаться не стоит. Важным компонентом праздничного стола должны быть свежие овощи и фрукты", - сказал он, подчеркнув, что есть стоит всего понемногу, и важнее всего - не переедать.

Батурин отметил, что, чтобы убрать избыточную соль, например, из селедки, можно, вымочить ее перед подачей в воде, чае или молоке. Он также рекомендовал готовить к столу больше салатов, а если в качестве заправки используется майонез, то сократить его количество, либо смешать со сметаной. Также он советует использовать меньше масла при приготовлении мясных и рыбных праздничных блюд - выбрать запекание или гриль вместо жарки.

По словам Чедия, к праздничному столу себя можно даже подготовить. В частности, чтобы избежать отеков, следует ограничить потребление соли перед праздниками или выпить отвар кураги. Людям с избыточным весом врач посоветовала стараться избегать сочетания продуктов, которые способствуют отложению жира. Так, не следует есть вместе еду с высоким содержанием углеводов и с высоким содержанием жиров.