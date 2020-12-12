В России за сутки выявили 28 137 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 137. Общее количество инфицированных достигло 2 625 848, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 1,1%.

В Москве за сутки зафиксировали 6 622 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице выявили 685 785 инфицированных. Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 215 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 118. Всего уже выздоровели 2 085 958 человек.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 560 против 613 днем ранее. Всего от инфекции умерли 46 453 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,77%, следует из данных штаба.