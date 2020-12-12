В Москве за сутки госпитализировали 1 684 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Всего 6 622 новых случая заражения коронавирусом выявили в Москве за последние сутки, 1 684 человека госпитализировали. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтверждено 6 622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 684 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 475 человек", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 11,5% среди заболевших - дети, 40,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% - от 46 до 65 лет, еще 12,2% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11-х классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.