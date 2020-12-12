Получивший гражданство РФ итальянский волонтер Дзанетти намерен остаться в Красноярске

ТАСС, 12 декабря. Волонтер и преподаватель из Италии Валерио Дзанетти хочет остаться жить в Красноярске. Об этом он рассказал в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Я здесь с первой минуты чувствую себя комфортно <...> Я видел другие города, много всего красивого в России, но... я бы хотел остаться здесь [в Красноярске]", - сказал он.

Дзанетти также рассказал про свои предпочтения в еде. Среди любимых блюд русской кухни он назвал кабачковую икру, вареники из картофеля и холодец. "У нас нет культуры черного хлеба, а я уже без этого не могу", - поделился он.

Ранее стало известно, что Дзанетти получил гражданство России. На торжественной церемонии паспорт гражданина РФ итальянцу вручил руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий, губернатор края Александр Усс подарил волонтеру текст конституции РФ. Итальянец на русском языке произнес присягу гражданина РФ и поблагодарил Путина и сотрудников полиции за помощь в получении гражданства.

5 декабря во время встречи президента РФ Владимира Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России" Дзанетти обратился к президенту с просьбой о содействии в получении российского гражданства. Путин пообещал ему помочь.

Итальянец живет в Красноярском крае восемь лет. Он преподавал иностранные языки в одном из вузов Красноярска, а также активно участвует в волонтерском движении.