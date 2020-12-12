Замглавы МИД России Богданов представил свою книгу о сотрудничестве России с Египтом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов представил арабское издание своей книги "Москва - Каир: падения и взлеты сотрудничества" в резиденции посла Египта в России Ихаба Насра.

В мероприятии приняли участие послы арабских стран в Москве, российские дипломаты и востоковеды.

Богданов рассказал, что книга представляет собой монографию, основанную на его кандидатской диссертации. Издание на русском языке было впервые опубликовано издательством МГИМО три года назад. Теперь книга переведена на арабский язык и издана в Египте. "Я должен сказать, мне очень приятно, что первым, кто получил эту книгу и попросил меня даже ее подписать, стал министр иностранных дел Египта Самех Шукри, который был с визитом в Москве. Здесь он получил экземпляр на арабском языке", - сказал он.

По словам Богданова, глава МИД Египта сделал ему при этом замечание. "Он сказал, что название неправильное, потому что здесь написано "Москва - Каир: падения и взлеты сотрудничества". Надо слово "падения" вычеркнуть. Были только взлеты, но иногда было такое плавное развитие", - поделился он. Богданов выразил полное согласие с мнением египетского министра, отметив, что бывают периоды, когда отношения более активно развиваются, и моменты, когда связи поставлены на паузу. "Есть исторические связи между нашими народами, - указал он. - Объективно, конечно, есть и взаимная симпатия".

В свою очередь посол Египта в Москве призвал всех присутствующих обязательно прочитать книгу. "Это мнение выдающегося дипломата, который является по праву свидетелем развития отношений между нашими странами", - подчеркнул он. По словам Насра, отношения Москвы и Каира переживали разные периоды, но обе стороны всегда демонстрировали стремление понять друг друга, познакомиться с культурой, историей и цивилизацией партнера. "Несмотря на различия культур наших народов, если посмотреть глубоко, мы увидим, что очень много есть и сходства между нашими странами с точки зрения противостояния внешним угрозам, которые обе наши страны отражают, и стремления обеих сторон к развитию, прогрессу. Это показывает, что русский характер и египетский характер во многом схожи", - заключил посол.

В 2005-2011 годах Богданов занимал пост посла России в Египте и полномочного представителя РФ при Лиге арабских государств. Кандидат исторических наук, тема диссертации - "Трансформация отношений между Россией и Египтом (1991-2011 гг.)".