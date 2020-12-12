В РПЦ считают, что отказ от долгих выходных на Новый год не встретит поддержки в обществе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Предложение отказаться от долгих новогодних выходных не будет пользоваться поддержкой в обществе, сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Ранее бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных выходных после Нового года.

"Я опасаюсь, что такое предложение не встретит широкой общественной поддержки. Я думаю, что выходной день легко ввести, но от него потом трудно будет отказаться, потому что то, что вводится, воспринимается людьми как норма, а то, от чего потом приходится отказываться, будет восприниматься как своего рода наказание. А наказывать нам наших людей совершенно не за что", - сказал митрополит Иларион.

Проблема того, что в новогодние каникулы людям становится нечем заняться, действительно существует и может приводить к злоупотреблению алкоголем, считает митрополит Иларион. "Но из-за того, что обратная сторона медали существует, не стоит лишать людей возможности в Новый год посидеть вместе со своими родственниками и своей семьей, и, конечно, встретить праздник Рождества Христова", - сказал глава ОВЦС.