Псковские чиновники начали после основной работы помогать медикам в ПЦР-лабораториях

ПСКОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники администрации Псковской области начали помогать медикам в ПЦР-лабораториях: после основного рабочего времени до поздней ночи они помогают вносить данные о результатах тестирования населения на коронавирус в автоматизированную базу данных. Это позволяет частично решить проблему с сокращением сроков тестирования, которое по нормативу не должно превышать 48 часов, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям.

В конце октября губернатор пояснял, что ему практически в ежедневном режиме поступают обращения от граждан с жалобами на задержку результатов лабораторных исследований, которая составляла до трех недель. В Псковской области 5 декабря было зафиксировано резкое увеличение статистических данных по приросту инфицирования коронавирусом - до 880 случаев за сутки. Ведерников пояснял, что такой рост вызван технической задержкой в лабораторной обработке ПЦР-тестов.

"Учитывая растущие объемы тестирования, к этой работе добровольно подключились и сотрудники администрации Псковской области. Ежедневно несколько человек из комитета по здравоохранению, секретариатов заместителей губернатора после рабочего дня выходят на смены в ПЦР-лабораторию. Там они работают до глубокой ночи и вносят данные в систему. Все это существенно повысило качество и скорость работы лабораторий, 48-часовой регламент, к сожалению, все равно выполняется не всегда", - сказал губернатор.

По его оценке, в регионе "значительно ускорена выдача результатов с помощью новой информационной системы и смс-информирования". "Кроме того, лаборатории стали привлекать волонтеров из ПсковГУ и медицинского колледжа, волонтеры помогают обрабатывать данные. На этой неделе ежесуточное количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекции значительно увеличилось. Более 300 случаев в сутки. Удается проводить более 1,7 тыс. исследований в сутки", - пояснил Ведерников.

В пятницу Ведерников сообщил о переводе из-за коронавируса с 14 декабря на дистанционное обучение всех средних учебные заведений Псковской области. Эта мера будет действовать неделю, а затем для школьников начнутся зимние каникулы. Губернатор отметил, что доля детей среди всех заболевших в регионе по-прежнему невысокая - порядка 11%, но участились случаи, когда бессимптомные школьники "приносят коронавирус домой".

На данный момент в регионе 8 012 заразившихся выздоровели, 82 пациента умерли. Власти области из-за угрозы распространения инфекции продлили до 15 января карантин, перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых, а также запретили проводить массовые мероприятия. Кроме того, по мнению губернатора, в регионе празднование Нового года должно пройти без массовых мероприятий.