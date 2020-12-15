Места для пассажиров без масок у "Аэрофлота". Главное о коронавирусе за 15 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 707 945 случаев заражения, из них новых — 26 689. За сутки умерли 577 человек, за весь период — 47 968.
- Вакцинация началась во всех регионах страны.
- "Аэрофлот" планирует отсаживать на специально выделенные места пассажиров, которые отказались надеть маску после закрытия дверей самолета.
- Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому.
- Коронавирус не передается от матери ребенку во время беременности, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Москва
- Всего зафиксировано 703 502 случая заражения, из них новых — 5418. Госпитализированы 1773 пациента.
- ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать до 1 млн рублей или закрыть на 90 суток за нарушения антикоронавирусных мер.
Мир
- Всего зафиксировано более 73 млн случаев заражения, умерли 1 624 819 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Германии с 16 декабря минимум до 10 января закроются все магазины, кроме продуктовых и хозяйственных.
- В США число умерших из-за коронавируса превысило 300 000.