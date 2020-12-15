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Пандемия COVID-19

Места для пассажиров без масок у "Аэрофлота". Главное о коронавирусе за 15 декабря

© Татьяна Белякова/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 707 945 случаев заражения, из них новых — 26 689. За сутки умерли 577 человек, за весь период — 47 968.
  • Вакцинация началась во всех регионах страны.
  • "Аэрофлот" планирует отсаживать на специально выделенные места пассажиров, которые отказались надеть маску после закрытия дверей самолета.
  • Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому.
  • Коронавирус не передается от матери ребенку во время беременности, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Москва

  • Всего зафиксировано 703 502 случая заражения, из них новых — 5418. Госпитализированы 1773 пациента.
  • ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать до 1 млн рублей или закрыть на 90 суток за нарушения антикоронавирусных мер.

Мир

  • Всего зафиксировано более 73 млн случаев заражения, умерли 1 624 819 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Германии с 16 декабря минимум до 10 января закроются все магазины, кроме продуктовых и хозяйственных. 
  • В США число умерших из-за коронавируса превысило 300 000.
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