"Газпром" завершил строительство газораспределительной станции под Тулой

ТУЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Газораспределительную станцию (ГРС) "Новотульская" производительностью более 260 тыс. кубометров в час, построенную по инвестпрограмме "Газпрома", открыли в Туле во вторник. Она позволит увеличить поставки газа для промышленных предприятий и новых жилых микрорайонов, сообщил на церемонии открытия губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Этот объект инфраструктуры важен для нас как объект, который будет запитывать предприятия, для дальнейшей их модернизации, открытия новых производств, реализации новых инвестпроектов. Это голубое топливо, которое пойдет в крупные районы областного центра: Центральный, Пролетарский районы, прилегающие населенные пункты", - сказал Дюмин. ГРС, по его словам, позволит в том числе обеспечивать газом крупнейший в регионе литейно-прокатный комплекс "Тулачермет-Сталь".

Производительность станции составляет более 260 тыс. кубометров в час, в то время как мощность действовавшей ранее была около 135 тыс. кубометров. "Газораспределительная станция, которая была построена в 1959 году, отслужила более 60 лет. Построена новая газораспределительная станция, которая уже в два раза большей мощности, чем предыдущая, и, конечно же, это позволит пройти предстоящие осенне-зимние периоды в надежном режиме и обеспечить газификацию новых потребителей", - отметил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Также возведен подключающий газопровод диаметром 500 мм и протяженностью около 12,5 км. На станции установлено оборудование, позволяющее контролировать все технологические процессы, в том числе очистку, подогрев, учет газа.

Проект обсуждался в феврале 2019 года на встрече в Санкт-Петербурге председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.