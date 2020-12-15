Регулятор США разрешил использовать тест на коронавирус в домашних условиях

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало во вторник экстренное разрешение на использование теста на коронавирус, который можно применять полностью в домашних условиях, не обращаясь в лабораторию для получения результатов.

Как отмечается в заявлении ведомства, тест позволяет обнаруживать фрагменты белков вируса SARS-CoV-2 после мазка в носовой полости. При этом результат можно самостоятельно узнать уже через 20 минут. Новые тесты поступят в свободную продажу в аптеках.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. В понедельник в США началось применение препарата. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале - 100 млн.