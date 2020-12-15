Эксперт: риск передачи коронавируса у норок существенно выше, чем у кошек и собак

ЖЕНЕВА, 15 декабря. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция легче распространяется среди норок, чем среди других животных, в частности кошек и собак. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве глава департамента Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) Кит Хамильтон.

Он подчеркнул, что передача коронавируса норками представляет собой "значительную проблему", поскольку они "легко инфицируются людьми" и затем способны заражать других норок, а также людей. Вирус при этом "быстро распространяется". "Мы рекомендуем строгие меры безопасности для предотвращения потенциального заражения при контакте норок с другими животными на фермах, а также советуем работникам принимать защитные меры", - сказал эксперт.

По словам Хамильтона, норки "на настоящий момент являются наиболее существенным" распространителем коронавируса в животном мире. Имеются также свидетельства о выявлении этого вируса у других животных, в частности у кошек и собак. Однако речь идет об "изолированных случаях". У собак и кошек, пояснил эксперт, вирус имеет меньший "потенциал распространения", чем у норок. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что к заражению коронавирусом практически не восприимчивы свиньи и в целом сельскохозяйственные животные, мясо которых человек употребляет в пищу. "Это большое облегчение для нас", - констатировал специалист.

По словам Хамильтона, поиск учеными животного - первоисточника нынешней пандемии пока не дал результатов. "Мы не знаем, откуда пришел этот вирус", - заключил он.

Заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в ряде стран. Власти Дании решили уничтожить на зверофермах всех норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в стране, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. 200 сотрудников на шести фермах заразились коронавирусом. О случаях заболевания норок сообщили власти Греции, Испании, Италии, Финляндии, Швеции. Информация об этом поступала также из Польши и Литвы.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.