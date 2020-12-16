В Германии за сутки из-за коронавируса умерли 952 человека. Это максимум с начала пандемии

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Число умерших пациентов с коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 952 - это максимум за весь период пандемии. Как сообщил в среду Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), общее число умерших составляет 23 427.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 27 728 случаев заражения, за все время пандемии коронавирус выявили у 1 379 238 жителей страны.

Во вторник глава института Лотар Вилер заявил, что Германия в настоящее время переживает самый серьезный период за все время пандемии.

Со среды в стране вступают в силу новые карантинные меры, которые продлятся как минимум до 10 января. Будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Прекратят работу парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны и подобные заведения. По-прежнему будут работать банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины.

В частных домах и квартирах отныне разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств (не более пяти человек). К детям младше 14 лет это правило не относится. В период с 24 по 26 декабря власти разрешили встречаться максимум 10 жителям, но речь должна идти лишь о родственниках.