Пустые улицы и закрытые магазины. В Берлине начал действовать карантинный режим

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. На территории Германии с 16 декабря начал действовать карантин, который продлится как минимум до 10 января. Из торговых точек открыты только супермаркеты, заправки, зоомагазины, газетные киоски, елочные базары и аптеки. Не работают детские сады и школы, магазины и кафе, музеи и выставочные залы.

Как убедился корреспондент ТАСС, в центре Берлина мало пешеходов и машин, в общественном транспорте почти никого нет, на дорогах в утренние часы пик не было пробок. В городе даже при хорошей погоде пустуют главные улицы и площади. Витрины магазинов и открытых еще накануне лотков с глинтвейном закрыты рольставнями, возле Бранденбургских ворот нет никого, а перед зданием Рейхстага дежурят только несколько полицейских и стоит елка со включенной праздничной иллюминацией.

Отличия от первого локдауна

Во время первого локдауна в начале года в Германии были заморожены стройки, остановлена промышленность. Сейчас в центре Берлина перекладывают асфальт и плитку, обновляют дорожную разметку. Кроме того, в отличие от первого локдауна, по обычному расписанию работают правительство и Бундестаг, политики освоили режим онлайн-конференций.

В апреле - мае полицейские могли на пригородной трассе остановить автомобиль с номерами другого региона, спросить о цели поездки и при необходимости оштрафовать. Сейчас же жителям ФРГ в теории можно ездить по стране, хоть правительство и не советует этого делать. Отели имеют право размещать тех, кто приезжает в командировку, опоздал на самолет и остался в чужом городе или по какой-то причине неожиданно оказался без крыши над головой.