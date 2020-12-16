Выплату при рождению третьего ребенка в Мурманской области увеличат до 18,6 тыс. рублей

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение с 1 января 2021 года увеличить размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей нуждающимся семьям до 18 650 рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в Министерстве труда и социального развития региона.

"С 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет составит 18 650 рублей. Соответствующее постановление принято правительством Мурманской области", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с 1 января величина денежных доходов в среднем на душу населения по региону в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет установлена в размере 43 988 рублей.

По данным правительства, в 2020 году требуемый среднедушевой доход для предоставления этой выплаты был установлен в размере 41 275 рублей, размер выплаты составлял 17 709 рублей.

В Минтруда региона отметили, что выплата предоставляется 4 361 семье в Мурманской области, общий объем выплаченных средств в 2020 году составил 700,37 млн рублей.