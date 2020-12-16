Гатчинский музей под Петербургом будет принимать посетителей в новогодние праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Гатчина", который расположен в Ленинградской области, но находится в подчинении комитета по культуре Санкт-Петербурга, планирует работать во время новогодних каникул, несмотря на запрет петербургским музеям принимать посетителей с 30 декабря по 10 января, в ближайшие дни музей начнет реализацию электронных билетов на дни каникул, сообщил в среду на пресс-конференции директор музея-заповедника Василий Панкратов.

"Музеи в Петербурге работать не будут. Мы как музей городского подчинения вроде бы подпадаем под эту норму, но, с другой стороны, ситуация в Ленинградской области гораздо лучше, чем в Санкт-Петербурге. По законам Ленинградской области, музеи не должны закрываться. Я думаю, что мы единственные из пригородных музеев будем работать", - сказал Панкратов.

Он сообщил, что дирекция музея уведомила комитет по культуре Петербурга о намерении работать во время каникул. Как пояснили ТАСС в пресс-службе городского комитета, со стороны города препятствий в этом вопросе нет - музей должен в данном случае учитывать требования, действующие на территории того субъекта, где она располагается. "Они имеют право работать, потому что они находятся на территории Ленинградской области", - сказали в пресс-службе.

Панкратов пообещал, что музей будет соблюдать все жесткие ограничения, действующие в Гатчинском районе, учитывая, что он включен в "красную" зону по уровню эпидемической опасности. "Продажа билетов будет только в интернете, человек, который просто приедет в Гатчину, не сможет купить билет, это делается, чтобы не создавать очередей, столпотворения. Группы будут не более пяти человек, будет промежуток по времени и по расстоянию, поэтому много людей мы принять не сможем. Мы ограничим это и ценами - они будут повышены где-то в 1,5 раза", - сообщил директор музея.

По данным Панкратова, в 2020 году Гатчинский музей-заповедник принял около 160 тыс. посетителей, это примерно половина от планового показателя. В июле-августе, когда были сняты основные ограничения на работу музеев, посещаемость Гатчины почти достигла уровня прошлых лет.

Гатчинский музей-заповедник

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль ведет историю с времен Екатерины II. Первым владельцем этих мест был фаворит императрицы граф Григорий Орлов, после его смерти в 1783 году поместье перешло в собственность императорской семьи. Для Павла I здесь был построен единственный в России загородный дворец-замок. Гатчина была любимой резиденцией императора Александра III, он проводил там значительную часть времени.

С мая 1918 года Гатчина действовала как музей, коллекция которого включала более 54 тыс. экспонатов. Резиденция серьезно пострадала в годы войны, многие экспонаты были утрачены. Реставрация Гатчинского дворца началась в 1976 году, в результате открылись для экспозиции парадные залы ХVIII века. С 2015 года начался новый этап реставрации, цель которого - восстановление всех фасадов и исторических интерьеров Гатчинского дворца.