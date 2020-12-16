Власти Петербурга сообщили о дефиците кадров в лабораториях, проводящих тесты на COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Число проводимых в Санкт-Петербурге тестов на наличие новой коронавирусной инфекции в сутки с августа увеличилось в 2,5 раза, при этом город испытывает дефицит кадров для проведения этих исследований. Об этом в среду в эфире телеканала "78" сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

"Мы хотим наладить работу в две смены. Но мы боимся потерять наших медиков, которые могут сказать: "Мы не сможем работать в таких условиях круглосуточно". Основная проблема - не хватает, конечно, кадров для этих лабораторий", - рассказал Эргашев.

По словам вице-губернатора, мощность городских лабораторий с 1 августа выросла в 2,5 раза. Если на тот момент в сутки проводили около 18 тыс. тестов, то сейчас - до 47 тыс.

В городе работают 49 лабораторий. За время пандемии в Петербурге провели около 5,5 тестов на коронавирус. "Количество лабораторий мы увеличиваем - 46 млн [рублей направили] на закупку дополнительного оборудования в эти лаборатории. Постоянные выплаты идут на реактивы, буквально недавно на это было выделено 358 млн рублей", - отметил Эргашев.

По последним данным, в Петербурге выявили 185 780 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 105 665 человек, умерли 6 529. За последние сутки в городе выявили 3 758 случаев заражения.