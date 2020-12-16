СВР воздержится от массовых мероприятий к 100-летию службы из-за риска для ветеранов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России приняла решение отказаться от проведения массовых мероприятий в дни своего столетнего юбилея, чтобы не подвергать риску ветеранов службы в условиях пандемии коронавируса. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности проведения в дни юбилея торжественного собрания и праздничного концерта.

"Самые уважаемые участники таких встреч - это наши ветераны. К сожалению, сложная эпидемиологическая обстановка накладывает свои ограничения. В силу своего возраста ветераны отнесены к группе риска. А торжественно отмечать юбилей без них мы посчитали несправедливым", - отметил он. "Поэтому мы решили воздержаться от проведения массовых торжественных мероприятий - здоровье наших уважаемых ветеранов дороже", - пояснил Нарышкин.

Книги и фильмы

Он сообщил, что новые книги и премьеры документальных фильмов о легендарных разведчиках и выдающихся операциях выйдут в свет к 100-летию СВР.

Нарышкин напомнил, что мероприятия к 100-летию службы проходят с начала года, в рамках подготовки к юбилею были рассекречены имена семерых выдающихся разведчиков-нелегалов. "Также был рассекречен значительный перечень документов времен Великой Отечественной войны, иллюстрирующих вклад внешней разведки в общее дело Великой Победы. Эти документы вошли в сборник очерков о внешней разведке, подготовленный нами совместно с издательством "Комсомольская правда". На днях эта книга выйдет из печати", - рассказал Нарышкин. Кроме того, в свет вышли книги историков спецслужб: два новых сборника из серии "Жизнь замечательных людей" "Ботян" и "Дроздов", в которых автор Александр Бондаренко рассказал о двух легендарных разведчиках, а Николай Долгополов выпустил третью книгу из популярной серии "Легендарные разведчики".

"Тема 100-летнего юбилея разведки не осталась обделена вниманием и электронных СМИ. К 20 декабря на Первом канале, "России-1" и НТВ состоятся премьеры документальных фильмов, рассказывающих о выдающихся операциях отечественной разведки и легендарных разведчиках, оставивших добрый след в истории нашей страны и мировой истории. С нетерпением ждем их на экране", - сказал Нарышкин.

Он напомнил, что за последние полтора десятка лет были рассекречены сотни документов из архива разведки и введены в историко-архивный оборот. Так, вышли сборники документов, освещающих военно-политическую ситуацию предвоенного и военного периодов европейской истории (1935-1945 годы). В этом году они были переизданы в рамках единой серии издательства "Вече".

"Вековая история отечественной внешней разведки наполнена примерами истинного героизма, отваги и беззаветного служения Отечеству. Уходящий год не стал исключением, и сотрудники Службы, внесшие весомый вклад в обеспечение безопасности страны, отмечены высокими государственными наградами. Нам есть чем гордиться, - отметил Нарышкин. - К сожалению, рассказать сейчас об этих замечательных людях, профессионалах высокого уровня, и достигнутых ими результатах не представляется возможным из соображений безопасности разведдеятельности". "Но я надеюсь, что по прошествии времени российское общество узнает о них и сможет отдать должное их мужеству, стойкости и отваге", - уверен директор СВР.

Службе внешней разведке исполняется 100 лет 20 декабря. В этот день 1920 года был подписал приказ о создании Иностранного отдела ВЧК. Эту дату принято считать датой рождения внешней разведки.