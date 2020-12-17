Pfizer сообщила властям США о возможных трудностях при производстве вакцины

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Американская компания Pfizer проинформировала власти США о трудностях, с которыми она может столкнуться при производстве своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в среду на брифинге министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

"Недавно они нам наконец сообщили о различных трудностях, которые могут возникнуть у них в производстве", - сказал Азар. Подробностей на этот счет он не привел, однако отметил, что власти США обеспечат, чтобы компания смогла выполнить свои договорные обязательства.

При этом глава Минздрава США подтвердил, что вашингтонская администрация ведет переговоры с Pfizer о закупке дополнительных доз препарата. "Мы ведем активные переговоры по вопросам закупок. Основной вопрос - это способность Pfizer произвести [продукцию] к определенной дате. И мы работаем с ними, чтобы предоставить любую помощь теперь, когда они выявили некоторые производственные сложности", - сказал министр.

"Важно понимать, что отношения с Pfizer отличаются от договорных отношений с пятью другими производителями вакцины. С пятью другими мы более тесно взаимодействуем в вопросе поддержки [процесса] разработки и производства. Это означает, что к настоящему моменту у нас меньше наглядных представлений относительно их производственных процессов, производственных возможностей, локаций, проблем с поставками сырья, управления поставками", - продолжил Азар.

В среду газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация США ведет переговоры с Pfizer о поставках ей дополнительного объема сырья, что позволило бы компании в течение предстоящего полугодия произвести дополнительно десятки миллионов доз вакцин для граждан США. Издание напомнило, что летом Pfizer согласилась предоставить США к концу марта 100 млн доз вакцины. Позднее администрация запросила у компании дополнительные дозы препарата. Pfizer ответила отказом, заявив, что все запланированные к производству в ближайшее время дозы были уже закуплены другими странами. Однако на днях, отметила газета, компания известила о наличии возможности увеличения производства вакцины, если администрация окажет Pfizer содействие в приоритетном получении ею сырья для ее изготовления.