Глава СПЧ считает, что вопрос цифровых рисков недооценен

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает вопрос цифровых рисков недооцененным. Эта тема станет новым направлением работы совета, сообщил он в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Это новое направление работы совета. Я пригласил в его состав Игоря Ашманова - выдающегося специалиста в этой области. Мы эту тему будем вести, потому что вопрос цифровых рисков абсолютно недооценен, они очень большие. Более того, президент на встрече с советом сказал, что беспокоит людей: здравоохранение, образование и на третьем месте цифровые риски", - рассказал Фадеев, комментируя вопрос про утечку персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом.

Он отметил, что в настоящее время есть законопроект от частного бизнеса, предполагающий, что собранные персональные данные граждан будут являться собственностью компаний, которые могут распоряжаться информацией по-разному. К этим данным также могут относиться и медицинские. Фадеев подчеркнул, что если этот законопроект будет принят, то он практически уничтожит тайну частной жизни. "У нас она записана в Конституции. Теперь все наши тайны будут собственностью частных компаний", - рассказал он газете.

Глава СПЧ отметил, что необходимо разработать "Цифровой кодекс", который бы проанализировал все риски, учел и внес в законы. "Данные трехсот с лишним тысяч человек утекли, а кто за это ответит? Штраф 5 тыс. рублей будет выписан?", - отметил Фадеев. Он подчеркнул, что в таких случаях раскрывается еще и медицинская информация.