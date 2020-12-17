"Известия": Минприроды предлагает публиковать учет коммунальных отходов в интернете

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минприроды разработало законопроект, предполагающий создание федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в виде электронной модели. Об этом в четверг сообщают "Известия".

По данным газеты, интернет-версия должна быть частью существующей государственной информационной системы учета ТКО, запущенной в 2019 году. Она содержит данные об источниках образования ТКО, местах и нормативах накопления, объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения, тарифах, заключенных договорах по обращению с отходами.

"Известия" сообщают, что законопроект "О внесении изменений в ФЗ "Об отходах производства и потребления" предполагает наделение правительства полномочиями по установлению порядка информационного наполнения электронной модели. По данным издания, в Минприроды признают, что принятие и реализация законопроекта потребуют дополнительных расходов федерального бюджета.

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов сообщил газете, что Минприроды должно обосновать появление и эффективность своего предложения.

"Я за прозрачность. В ходе мусорной реформы Госдума сделала многое, чтобы эта прозрачность наступила. Например, самые опасные отходы были выделены в отдельную категорию первого и второго класса, которыми теперь занимается Росатом. А вот к информационным системам я отношусь с осторожностью, потому что ни одной работающей пока не видел", - рассказал он изданию.

Бурматов также отметил, что по просьбе ведомства в федеральном бюджете на информационные системы выделяются по 500-600 млн рублей ежегодно, но граждане не понимают, что им это дает. Он добавил, что в настоящее время ни депутаты Госдумы, ни население не могут посмотреть, как это работает.