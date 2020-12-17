Особый противопожарный режим введут в Югре на новогодние праздники и Рождество

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа введут особый противопожарный режим на территории региона с 25 декабря по 10 января. Об этом ТАСС сообщили в четверг в департаменте гражданской защиты населения Югры.

"С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на всей территории Югры вводится особый противопожарный режим", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такой режим вводится для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами во время празднования Нового года и Рождества, а также для повышения ответственности организаций и жителей за нарушение требований пожарной безопасности.