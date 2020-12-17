В модернизацию здравоохранения Хабаровского края за пять лет вложат 8,1 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в ближайшие пять лет направят 8,1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе, из них 7,1 млрд рублей - средства федерального бюджета, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Программа модернизации - это большой плюс ко всем существующим региональным программам, к национальному проекту в области здравоохранения. Мы добавляем средства, а значит, увеличиваем число объектов, которыми будем заниматься в ближайшие годы: строить, ремонтировать, переоснащать. Деньги нам подтверждены, и они обязательно придут в регион. Это дополнительная финансовая поддержка из федерального центра, и она очень существенная", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова.

Программа утверждена врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Ее реализация начнется в 2021 году. При разработке программы в регионе проводили аудит медорганизаций, который выявил, что средний износ детских поликлиник составляет 64%, поликлиник для обслуживания взрослого населения - 58%, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий - 80%.

В программу модернизации включили 40 краевых медицинских организаций. Так, в следующем году планируется построить семь ФАПов в районах края и одну амбулаторию в селе Нелькан Аяно-Майского района. Запланирована реконструкция одного из корпусов хабаровской городской больницы № 10, которая является крупнейшим госпиталем по лечению больных с COVID-19 в регионе. За пять лет в край будет поставлено более 1,2 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичной диагностической техники.

Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регион будут продолжены поставки автомобилей скорой помощи и автомобильного транспорта для медицинских организаций.

Ранее заместитель председателя правительства - министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников сообщал ТАСС, что значительный объем работы по модернизации здравоохранения в регионе будет вестись и в рамках разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. В частности, в 2020-2024 годах запланированы строительство и реконструкция 23 организаций здравоохранения, в том числе создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий для малонаселенных и отдаленных поселений, капремонт 31 здания медучреждений, закупка восьми передвижных мобильных комплексов для увеличения числа выездов мобильных медицинских бригад в отдаленные районы и другие мероприятия.