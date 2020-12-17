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Кассационный суд оставил без изменения приговор активисту "Голоса"

Романа Удота приговорили к 320 часам обязательных работ за угрозу убийством журналистке НТВ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор активисту движения "Голос" Роману Удоту в виде 320 часов обязательных работ за угрозу убийством журналистке НТВ. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Максим Пашков.

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"Суд оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты Удота - без удовлетворения", - сказал он.

Химкинский городской суд ранее приговорил активиста к 320 часам обязательных работ. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Причиной возбуждения уголовного дела стал инцидент в аэропорту Шереметьево в марте 2018 года, когда Удот отобрал телефон у журналистки НТВ, которая снимала его на камеру и просила прокомментировать его отъезд.

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