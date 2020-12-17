В Северной Осетии разработали концепцию развития бальнеологии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 декабря. /ТАСС/. Концепцию развития бальнеологии разработали в Северной Осетии, определены семь бальнеологических территорий с высокими лечебно-оздоровительными функциями, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму республики Заурбек Кодзаев.

Журналист из Северной Осетии на ежегодной пресс-конференции в четверг задала президенту РФ Владимиру Путину вопрос о мерах поддержки внутреннего туризма, а также рассказала о необходимости развития инфраструктуры для туризма, в частности для развития бальнеологии, которой славится республика.

"Комитетом вместе с соответствующими специалистами разработана концепция развития бальнеологии. Были проведены комплексные исследования и определены семь бальнеологических территорий, обладающих высокими лечебно-оздоровительными функциями", - сказал Кодзаев.

По его словам, в республике большое количество источников целебных вод, однако масштабные исследования по ним не проводились с советских времен. Между тем источники имеют большой потенциал для организации оздоровительного отдыха, медицинского туризма, санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.

В республике также сохранились санатории, построенные вблизи целебных источников. Однако, по словам председателя комитета, они нуждаются в реконструкции, обновлении инфраструктуры.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития Северной Осетии, бальнеология является также одним из направлений строящегося курорта "Мамисон". На территории курорта находятся источники минеральных вод "Тиб-1" и "Тиб-2".