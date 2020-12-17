Мурманские власти прокомментировали информацию о нехватке машин скорой в поселке Алакуртти

В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина была озвучена информация, поступившая в письме от жителя Алакуртти Юрия Краснянского, который в своем письме сообщил, что в населенном пункте работает всего "одна машина с одним фельдшером".

"В Алакуртти - это подразделение кандалакшской ЦРБ, проблем с автомобилями скорой помощи нет, еще в прошлом году за счет минпромторговских поставок и за счет приобретений из областного бюджета в автомобилях потребность была удовлетворена в Кандалакшской ЦРБ, и, в том числе, в Алакуртти. На станции в отделении скорой помощи работают два молодых фельдшера. Да, действительно, тот сотрудник, который трудится в амбулатории, в ФАП, он преклонного возраста, зрелого возраста. Сейчас разберемся, проверим те факты", - сказал Панычев.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин отметил, что транспорт, в том числе для фельдшерских пунктов, начали в этом году закупать в опережающем порядке, и попросил все соответствующие правительственные структуры и губернатора Мурманской области обратить внимание на это село, фельдшерский пункт, на скорую помощь, на обслуживание по этому направлению. Он пообещал в случае необходимости помочь с транспортом.

В письме пояснялось, что единственному работающему в селе фельдшеру 86 лет. Президент предположил, что она может оказаться ветераном труда и обратил внимание, что к ней нужно относиться с особым уважением, потому что "она на посту, несмотря ни на что".