{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
Обновлено 

Мурманские власти прокомментировали информацию о нехватке машин скорой в поселке Алакуртти

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев отметил, что проблем с автомобилями скорой помощи в поселке нет, но факты из жалобы местного жителя будут проверены

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Проблем с автомобилями скорой медицинской помощи в поселке Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области нет, остальные факты из жалобы жителя проверит Минздрав региона. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

На эту тему
Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина

В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина была озвучена информация, поступившая в письме от жителя Алакуртти Юрия Краснянского, который в своем письме сообщил, что в населенном пункте работает всего "одна машина с одним фельдшером".

"В Алакуртти - это подразделение кандалакшской ЦРБ, проблем с автомобилями скорой помощи нет, еще в прошлом году за счет минпромторговских поставок и за счет приобретений из областного бюджета в автомобилях потребность была удовлетворена в Кандалакшской ЦРБ, и, в том числе, в Алакуртти. На станции в отделении скорой помощи работают два молодых фельдшера. Да, действительно, тот сотрудник, который трудится в амбулатории, в ФАП, он преклонного возраста, зрелого возраста. Сейчас разберемся, проверим те факты", - сказал Панычев.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин отметил, что транспорт, в том числе для фельдшерских пунктов, начали в этом году закупать в опережающем порядке, и попросил все соответствующие правительственные структуры и губернатора Мурманской области обратить внимание на это село, фельдшерский пункт, на скорую помощь, на обслуживание по этому направлению. Он пообещал в случае необходимости помочь с транспортом.

В письме пояснялось, что единственному работающему в селе фельдшеру 86 лет. Президент предположил, что она может оказаться ветераном труда и обратил внимание, что к ней нужно относиться с особым уважением, потому что "она на посту, несмотря ни на что".

Теги
РоссияМурманская областьБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
Путин заявил, что локдаун в России не планируется
Читать полностью