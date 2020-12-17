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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Путин заявил, что проблема с нехваткой общежитий касается всех учебных заведений России

По словам президента, проблема обострилась после введения ЕГЭ, когда выпускники школ стали активно поступать в вузы в крупных городах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проблема, связанная с нехваткой общежитий для студентов колледжей и вузов в РФ, является общей для всех учебных заведений, российские власти будут стараться ее решить. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

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"Это общая проблема практически для всех высших и средних специальных учебных заведений, в каждом конкретном случае мы стараемся разобраться отдельно, и бюджет, как правило, помогает. Но в основном это программа самих учебных заведений. Все время к этому возвращаемся", - сообщил Путин, отвечая на вопрос о том, возможно ли предусмотреть федеральную программу по ремонту и строительству общежитий для колледжей и вузов.

По его словам, проблема обострилась после введения ЕГЭ, когда выпускники школ стали активно поступать в вузы в крупных городах. "Это проблема известная, будем стараться работать", - отметил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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