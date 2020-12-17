Более 100 тыс. школьников и педагогов прошли обучение в онлайн-формате в центре "Сириус"

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. школьников и педагогов прошли обучение на открытой платформе "Сириус.Курсы" в формате онлайн на базе образовательного центра "Сириус". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

В четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о важности системы онлайн-образования. По словам президента, "не всегда специалист узкого профиля может бывать во многих местах, во многих учебных заведениях" в силу занятости исследовательской работой, а система онлайн дает такую возможность.

"Почти три года образовательный центр "Сириус" развивает свои дистанционные курсы для школьников из всех регионов России. Авторы курсов - ведущие педагоги, ученые, тренеры олимпиадных сборных. С 2019 года учиться математика, физика, химия, программирование, лингвистика могут все желающие. Более 100 тысяч школьников, наших выпускников и педагогов уже прошли или проходят обучение на открытой платформе Сириус.Курсы", - сообщили в пресс-службе.

В Центре уточнили, что в настоящее время он продолжает работать в очном формате. При этом образовательные программы проводятся с предельными мерами предосторожности. Для безопасности воспитанников кампусу, тренировочным аренам и учебным классам присвоена категория "чистой зоны".

"Несмотря на большой отклик и готовность ведущих экспертов, ученых, педагогов приехать в "Сириус", некоторые занятия мы проводим онлайн. Благодаря поддержке модераторов такие лекции проходят без потери качества. Школьники вовлечены в образовательный процесс, общаются и задают вопросы педагогам, получают обратную связь, сохраняют фокус внимания. Такая практика может быть полезной для школ в регионах России, когда уроки для ребят могут провести эксперты независимо от их местоположения, увлечь и заинтересовать темой", - добавили в пресс-службе.

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.