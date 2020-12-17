Летевший в Минеральные Воды самолет вынужденно сел в Волгограде по техническим причинам

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Самолет компании "Руслайн", летевший из Саранска в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила ТАСС пресс-секретарь волгоградского авиаузла Анастасия Голодова.

"Самолет CRJ-100ER авиакомпании "Руслайн", следовавший по маршруту Саранск - Минеральные Воды, произвел вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам. Самолет приземлился в 16:17 (15:17 мск). В 19:15 (18:15 мск) ожидается прибытие запасного борта для вылета пассажиров", - сказала Голодова.

Она уточнила, что вылет запасного борта далее по маршруту в Минеральные Воды запланирован на 20:00 (19:00 мск).

Какие именно технические причины заставили экипаж лайнера совершить вынужденную посадку, не сообщается.