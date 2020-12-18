В Севастополе планируют создать медицинский центр для пожилых

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Специализированный гериатрический центр, предназначенный для работы с пожилыми горожанами, планируется создать в Севастополе, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью для ТАСС учредителю фонда помощи хосписам "Вера", директору Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анне Федермессер.

"В нашей севастопольской больнице сейчас ремонт, мы ее закрыли, надеюсь, что до конца года приведем в нормальный вид. Буду думать, возможно, сделаю там специализацию на гериатрии, геронтологии. Все-таки есть такая потребность, и для этого нужна специализация", - сказал Развожаев.

Он пояснил, что в городе большое количество тех, кто купил жилье и переехал на юг после выхода на пенсию.

"Здесь сохранилась достаточно хорошая система, связанная с социальной помощью, с социальной защитой. Наверное, надо будет посмотреть, как это сделать более адресно ориентированным, какие еще есть потребности. Я точно понимаю, что такой гериатрический центр в Севастополе нужен, он востребован, это очевидно. Я думаю, что севастопольскую больницу мы постараемся перепрофилировать, потому что есть еще разные возможности, раньше там был бальнеологический комплекс при этой больнице", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в городе уже начали работу первые специалисты по гериатрии. Их задача - консультировать пожилых людей по тем особенностям здоровья, которые связаны с возрастом. Работа ведется в том числе в рамках национального проекта "Демография".