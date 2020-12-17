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Пандемия COVID-19

В США число заразившихся коронавирусом превысило 17 млн

Лидирует по числу инфицированных штат Калифорния, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса

ТАСС, 17 декабря. Число заразившихся коронавирусом в США превысило 17 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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Так, по его информации, с начала пандемии в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 17 000 408 человек. Лидирует по числу инфицированных штат Калифорния (1 715 422 случая), далее идут Техас (1 534 831), Флорида (1 155 335), Иллинойс (870 600) и Нью-Йорк (804 555). Из-за коронавируса в Соединенных Штатах всего умерло 307 770 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 74 млн человек, более 1,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 762 668 случаев заражения, выздоровели 2 202 540 человек, умерли 49 151.

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СШАПандемия COVID-19
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