Новгородской области необходимо около 2 тыс. новых мест в общежитиях для студентов СПО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Около двух тыс. новых мест в общежитиях необходимо создать в Новгородской области для студентов колледжей и техникумов, более трети которых пока не обеспечены таким жильем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в четверг.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из Великого Новгорода задала вопрос, возможно ли предусмотреть федеральную программу по ремонту и строительству общежитий для колледжей и вузов. Глава государства пояснил, что проблема, связанная с нехваткой общежитий для студентов, является общей для всех учебных заведений страны. Российские власти будут стараться ее решить.

"Перед регионом встает вопрос об увеличении количества мест в учебных общежитиях. На сегодняшний день число иногородних студентов в колледжах и техникумах Новгородской области составляет 23%, из них проживают в общежитии - 63%, а еще 37% нуждаются в размещении. Исходя из этого, общая потребность в новых местах - порядка 2 тыс. мест. Также в некоторых общежитиях требуется проведение ремонта", - сообщила пресс-служба.

По информации пресс-службы правительства области, в регионе за последние три года рост количества студентов СПО составил 25%. С помощью системы онлайн-подачи документов в колледжи и техникумы Новгородской области только в этом году заявки на обучение подали студенты из 24 регионов России и трех стран ближнего зарубежья.

"В Стратегии социально-экономического развития Новгородской области важное место уделено направлению "Регион-Университет" как образовательному центру для всей России по рабочим специальностям и высокотехнологичным профессиям будущего. Если говорить о рабочих специальностях, то следует отметить, что за последние несколько лет сильно изменилась система среднего профессионального образования. Только за последние три года в регионе открыто более 70 новых мастерских, оснащенных по самым современным требованиям, вложено более 1 млрд рублей в развитие инфраструктуры, открыты 29 новых специальностей и профессий. Осенью этого года мы открыли обновленный техникум в Малой Вишере совместно с ОАО "РЖД" и новое учреждение - филиал Боровичского медицинского колледжа в Старой Руссе совместно с Северо-Западным центром доказательной медицины", - передает пресс-служба слова губернатора региона Андрея Никитина.